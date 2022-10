Paramore incluyó a Colombia en su gira por Sudamérica

Era casi un hecho que Paramore iba a venir a Sudamérica, ya fuese en solitario o en el marco de uno de los festivales de marzo y abril del año entrante. La banda estadounidense incluyó a Colombia en su paso por la región.

Paramore fechó a Colombia para el 14 de marzo en Bogotá, sin escenario fijo. Además estará de visita en Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil), Santiago (Chile) y Río de Janeiro (Brasil).

(h)ola South America. We’re coming back.

Stay tuned for more information on when tickets go on sale. pic.twitter.com/2obmtjXSoJ

— paramore (@paramore) October 6, 2022