¿Nueva pelea? The Game se mete con la hija de Eminem

The Game, rapero de la West Coast de los Estados Unidos, está dispuesto a entrar en un enfrentamiento con Eminem. Este viernes le lanzó una tiraera en su nuevo álbum.

Primero The Game hizo un comentario con picardía a Hailie Jade en una foto en la que ella posó en bikini. “¿Ella puede rapear?”, fue el comentario que desató la furia de los seguidores de Eminem.

El problema viene de atrás, pues hace unos meses The Game dijo que era mejor rapero que Eminem. “Solía pensar que Eminem es mejor que yo. No lo es, pero retarlo no es un drama”, dijo en entrevista con Drink Champs.

Además este viernes se conoció la primera tiraera oficial de The Game que titula The Black Slim Shady, una burla directa al personaje de Eminem. Esta canción viene en el álbum DRILLMATIC Heart vs Mind, que lanzó The Game este viernes.

Vale la pena resaltar que la última gran pelea de Eminem fue con Machine Gun Kelly, quien precisamente enfureció al rapero de Detroit ofendiendo a una de sus hijas.

*Fotos: Instagram @eminem y @losangelesconfidencial