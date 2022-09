Niños de la Filarmónica y más sorpresas de Coldplay en Bogotá

Este viernes 16 de septiembre se llevó a cabo el primero de los dos conciertos de Coldplay en El Campín de Bogotá. La banda británica estuvo junto a Camila Cabello y Mabiland en un espectáculo inolvidable.

A pesar de algunas quejas por la logística, Coldplay se lució en el escenario y le ofreció dos grandes sorpresas inesperadas al público capitalino.

Coldplay y niños de la Filarmónica de Bogotá

Al momento de interpretar Something Like This, la agrupación invitó a un grupo de niños y jóvenes de la Filarmónica de Bogotá. Junto a ellos, la banda tocó dicha canción y los niños apoyaron con el lenguaje de señas mientras se tocaba.

Coldplay y cover de J Balvin

Otro de los momentos más icónicos de la noche del viernes fue la interpretación del cover de La Canción en acústico. Chris Martin cantó este éxito de Bad Bunny y J Balvin, mientras todo El Campín la coreaba al unísono.

Al finalizar el concierto, Coldplay agradeció a Bogotá en sus redes sociales con un entrañable y capitalino: “¡Hola vecinos!”. Los británicos estarán de nuevo en concierto para este sábado en su segunda fecha.

Camila Cabello y la bandera de Venezuela

Otra de las protagonistas de momentos icónicos de la noche fue la cantante cubanoestadounidense. Mientras interpretaba Celia, ella se bailó con la bandera de Venezuela que un fanático le lanzó.

Por otra parte, también imitó el acento paisa para decir: “Qué hubo pues, papito”. De Camila Cabello se rumora que regrese al país en una gira en solitario.

📽️ | Más de Camila Cabello está noche en Bogotá, Colombia. "Que hubo pues papito" pic.twitter.com/UnRJnPJJNc — Working For Camila (@workingforcc) September 17, 2022

*Foto: Twitter @coldplay