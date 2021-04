¡Ninguna sorpresa! ‘Nomadland’ triunfó en los Premios Óscar

Nomadland, el filme escrito y dirigido por Chloé Zhao, se coronó como la gran triunfadora de la 93.ª edición de los Oscar al llevarse Mejor película, Mejor dirección y Mejor actriz para Frances McDormand.

Sir Anthony Hopkins fue premiado como Mejor Actor por El padre, Daniel Kaluuya logró Mejor Actor de Reparto por Judas y el mesías negro, mientras que Youn Yuh-Jung alcanzó Mejor Actriz de Reparto por su papel en Minari.

Nomadland, el drama protagonizado por McDormand, que da vida a una mujer que tras perderlo todo en la crisis vive como nómada en una caravana, cumplió con los pronósticos y se erigió como ganadora en una gala presencial que, condicionada por la pandemia, contó con dos escenarios en la ciudad de Los Ángeles -al habitual Dolby Theatre se sumó la emblemática Unión Station– y un ritmo monótono.

“Siempre he encontrado la bondad en las personas que me he encontrado por todo el mundo, así que este premio es para cualquiera que haya tenido la fe y el valor para aferrarse a la bondad que llevan dentro, y la de los demás, por muy difícil que resulte”, afirmó Zhao al recibir el premio a la Mejor Dirección. Hizo historia al convertirse en la segunda realizadora en ganar este premio después de que Kathryn Bigelow lo consiguiera por ‘En tierra hostil’ en 2009.

“No tengo voz, mi voz está en mi espada y mi espada es nuestro trabajo. Y a mí me gusta trabajar. Gracias por saberlo y gracias por esto”, proclamó Frances McDormand que se alzó así con su tercer premio de la Academia después de ganar en 1997 con Fargo y en 2018 con Tres anuncios en las afueras.

El premio para la Mejor Película Internacional fue para la danesa Otra ronda (Druk) dirigida por Thomas Vinterberg, que ofreció uno de los discursos más emotivos de la noche al recordar a su hija Ida, que falleció a los pocos días de iniciar el rodaje. “Acabé haciendo esta película para ella, como un monumento en su honor. Ida, acaba de ocurrir un milagro… y tú formas parte de él”, expresó.

Soul, estrenada en Disney+ y dirigida por Pete Docter y Dana Murray, obtuvo Mejor Película de Animación y el de mejor banda sonora por la partitura de Trent Reznor, Atticus Ross y Jonathan Batiste.

El premio al mejor documental fue para Mi maestro el pulpo de Pippa Ehrlich y James Reed. El filme chileno El agente topo dirigido por Maite Alberdi se quedó sin premio, pero con mucho respaldo en América Latina.

