Foto: @elneto_oficial

El pasado viernes, Neto Peña, la promesa del hip hop y rap de América Latina, presentó Nuestro Silencio, el tercer sencillo que hace parte de su cuarto álbum de estudio titulado Crónicas de un corazón roto. Sería Un Placer y Sonríes Como Nadie fueron las dos canciones que la antecedieron.

Para Nuestro Silencio, Neto Peña juntó su voz con el cantante e intérprete Leonel García (integrante de Sin Bandera) que incursiona por primera vez en el género urbano.

Confidencial Colombia se puso en contacto con el artista mexicano para hablar de la canción, su próximo álbum y sobre el rap A continuación lo que nos dijo.

Anuncios

Con Nuestro Silencio se presiente que la canción va en contravía a la tendencia de querer hacer públicas las relaciones en redes sociales ¿Cómo fue ese proceso de armar la lírica?

Para este disco antes que componer tuve que definir cuáles iban a ser los nombres de las canciones y antes de eso las etapas de la relación. Cuántas etapas y cuáles iban a ser. Efectivamente, Nuestro Silencio habla sobre cómo en las relaciones quieren hacer público todo. Es muy diferente a antes porque está el ¿Por qué le diste ‘like’ a ella? o ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué no subes foto conmigo? Nuestro Silencio es de mantenerlo privado. De hablar con mi morra y decirle tienes que confiar en mí y yo confío en ti, y mantener nuestro amor en silencio.

¿Cómo se dio ese acercamiento con Leonel García y cómo fue trabajar con él?

A Leonel lo sigo y lo admiro como compositor desde hace muchos años. Escucho su música desde que estaba morrillo y cuando empecé a conocer gente chida y conectada de la industria les decía: “¡Hey! yo quiero grabar con Leonel ¿Crees que se pueda?”, y allí quedaba. Luego lo mismo con otra persona, y así hasta que llegamos a un contacto de su disquera que resultó ser su hermano. Ahí todo avanzó más rápido y fácil porque su carnal le enseñó la canción que le mandamos y al día siguiente nos dijeron: “¡Hey! a Leonel le gustó mucho la canción, le gusta mucho el hip hop”, y de ahí en adelante comenzamos a grabar la canción y el video. Es un tipazo y la neta para mí fue un honor trabajar con él.

Lo he visto colaborar con Gera MX y Charles Ans, y ambos andan trabajando últimamente con el colombiano Nanpa Básico. Para su próximo álbum podría venir alguna colaboración con él o con otro artista colombiano.

La última canción del disco es la etapa en la que los dos decidieron que no podían estar más juntos. En la que todo es total tristeza y corta-venas. Decidí meter a Nanpa Básico para esta canción porque quién mejor para representar Colombia en esa canción que él. Es un tipazo y fluimos con esta canción. Hubo una conexión chida entre nosotros para trabajar en este tema y la gente lo va a percibir chido.

Hay ‘beats’ enriquecidos de ciertas raíces latinas de son cubano en Legendarios o rancheras en Alcohol Amargo ¿Qué de nuevo podría venir en cuanto a lo sonoro y a la lírica en su próximo trabajo?

En este disco cada canción habla de un sentimiento distinto, quise plasmarlo en lo musical y llevar cada canción a un lugar diferente. Viene una canción de regional mexicano 100 %, es como un corrido romántico; algo de pop de los 80 medio disco que nunca había hecho; también hice algo de dancehall, medio reguetón; la canción con Nanpa es más orquestal, lenta, con violines. Definitivamente es una fusión de géneros y sonidos, pero con un toque que siempre trato de meterle a mi música.

Se ha notado un poco un cambio en el público con respecto al debate sobre qué era o no rap real y siento que ya está algo desgastada la discusión ¿Cómo percibe este tema desde el punto de vista de un rapero perteneciente a la nueva era?

Creo que está muy sobrevalorado el tema del rapero real, el ‘gángster’. Nos metimos a un juego más grande que se llama industria musical y acá importa más tu constancia, profesionalismo, talento y calidad. Hago música romántica, pero si un cholo quiere llegar y decirme que yo no soy cholo porque canto romántico, pues yo se quien soy, de dónde vengo y se lo voy a demostrar. Quizá no tiene que ver con que yo sea rapero. Haga rap, pop o lo que sea, uno es quien es por lo que ha vivido y no por lo que canta.

Le puede interesar: ENTREVISTA: Directores del grupo Bejuco hablan sobre ‘Batea’