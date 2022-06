Netflix le apostará a un anime macabro para su parrilla

Junji Ito es uno de los referentes más importantes de terror en el manga y ahora tendrá la oportunidad de adaptar 20 de sus historias al formato anime. Este nuevo proyecto se alojará en la plataforma de Netflix.

Junji Ito’s Maniac: Tales of the Macabre es el título que tendrá este anime. Se tratará de una recopilación, de la que hasta el momento solamente se conocen tres historias: Souichi, Tomie y The Hanging Balloons.

En sí las historias de Tomie y Souichi no han sido reveladas, ya que estos personajes son recurrentes en el arte de Junji Ito.

from the horror master of manga comes a new anime series: JUNJI ITO'S MANIAC #GeekedWeek pic.twitter.com/2Yjco9okbM — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2022

Por el momento no se conoce cuándo publicarán el anime, ni el formato en el que van a dividir cada una de las 20 historias.

