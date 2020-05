Netflix lanzó fondo por 500 mil dólares para afectados en la industria audiovisual

Publicidad

La Academia Colombiana de Cine (ACACC) y Netflix lanzan el “Fondo de Apoyo COVID-19 para la Industria Cinematográfica y Audiovisual”. Quinientos mil dólares para apoyar a los trabajadores técnicos y de soporte del sector más afectados por la pandemia. Encuentre en www.academiacolombianadecine.org toda la información y el formulario para aplicar. Abierto durante dos meses a partir del 5 de mayo o hasta la entrega total de los recursos. #FondoNetflixAcademiaColombianaDeCine