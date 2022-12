Netflix cede el reinado a Prime Video en Estados Unidos

La caída de Netflix como la plataforma de series y películas por ‘streaming’ es proporcional al ascenso de su competencia. Por eso, se informó la última semana que Prime Video habría superado en suscriptores a Netflix en Estados Unidos.

Según el escalafón anual que hace Parks Associates Prime Video es ahora la que reina en Norteamérica, aunque no precisó el número de suscriptores que tiene cada plataforma.

Al parecer lanzamientos como la serie de Lord of the Rings: The Rings of Power, reactivaron la plataforma, ya que la producción ha sido vista por al menos 100 millones de suscriptores.

A pesar de que Prime Video superó a Netflix en los Estados Unidos, Netflix continúa reinando a nivel global con más de 223 millones de suscripciones. Así las cosas, en Estados Unidos lidera Prime Video y detrás vienen Netflix, Hulu, Disney + y HBO Max.

