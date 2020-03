Este lunes se conoció la noticia muerte de Max Von Sydow, actor sueco que se consagró protagonizando ‘El Exorcista’. El anunció lo hizo la familia en las redes sociales el pasado domingo.

“Con el corazón roto y una tristeza infinita”, señalaba el comunicado difundido por los familiares. En 2002 se nacionalizó como francés y para 1998 fue nominado a mejor actor en los Premios Óscar por su papel en ‘Pelle the Conqueror’ (‘Pelle el conquistador’).

‘El Exorcista’, ‘Star Wars’, ‘Hawaii’ y ‘Game of Thrones’ hacen parte de su muy extensa filmografía. A sus 90 años murió en Francia y dejó 4 hijos y la causa de su muerte fue un infarto en el corazón.

Max von Sydow, the legend of Swedish cinema who dueled with Death in a game of chess in Ingmar Bergman's The Seventh Seal and portrayed the resolute Father Merrin in William Friedkin's The Exorcist (1973), has died. He was 90. https://t.co/JWUEFvYI4S

— The Hollywood Reporter (@THR) March 9, 2020