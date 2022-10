Mötley Crüe y Def Leppard visitan Colombia en 2023

Este jueves se hizo oficial el anuncio de Mötley Crüe y Def Leppard en Colombia para el año entrante. Las dos bandas legendarias de rock estarán presentándose en el Parque Simón Bolívar de Bogotá el próximo 25 de febrero.

El World Tour de las bandas iniciará la gira por Latinoamérica y Europa en México el 18 de febrero y culmina en Glasgow, Escocia el . Los colombianos podrán disfrutar de éxitos como Kickstar My Heart o Girls, Girls, Girls de Mötley Crüe; y Pure Some Sugar On Me e Hysteria de Def Leppard.

Las dos bandas vienen de hacer una gira de gran renombre y éxito en los Estados Unidos y ahora incluye más regiones para hacer el tour más legendario.

Boletería

Las entradas tendrán un valor de 546 mil pesos en la localidad de platino y de 352 mil pesos en la localidad general. La boletería está a cargo de Eticket. La preventa iniciará este lunes 24 de octubre.

Pre venta Fans: Viernes Oct 21 desde las 10am hasta el Lunes Oct 24 hasta las 10pm

Preventa @bancosaval: Martes Oct 25 desde las 9am hasta el Miércoles Oct 26 hasta las 11:59pm

Venta General: Jueves Oct 27 @ 9am Entradas disponibles en https://t.co/DN8A64pwYv#ExperienciasAval — Ocesa Colombia (@OcesaColombia) October 20, 2022

Le puede interesar: Drake, Blink-182 y Billie Eilish lideran el Festival Estéreo Picnic

*Fotos: Twitter @motleycrue y @defleppard