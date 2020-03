View this post on Instagram

Amigos, estando en cuarentena preventiva por haber llegado de España, Villa se hizo la prueba porque presentaba síntomas y salió positivo para COVID-19. Por haber estado estos 14 días juntos y tener algunos síntomas similares nos parece responsable asumir que todos tenemos el virus. Vamos a entrar en cuarentena obligatoria hasta que todo pase. Por ahora, les adelantamos que estamos bien y vamos a estar contándoles cómo avanza todo. Hemos tenido síntomas muy leves. Hay que tener cuidado con no convertirnos en agentes de contagio. Los queremos y les pedimos que se queden en casa y atiendan a lo que dicen las autoridades. Spoiler: Vamos a seguir sacando música. Pendientes la próxima semana.