‘Midnights’: Todo sobre el nuevo disco de Taylor Swift

La espera terminó. Taylor Swift estrenó en las principales plataformas Midnights, su esperado décimo álbum de estudio, del que vino develando algunos detalles desde su cuenta de TikTok con la serie de Midnights Mayhem With Me.

La primera vez que se supo de Midnights fue en los MTV VMA’s, cuando Taylor Swift recibió el premio a Mejor Video del Año por All Too Well: The Short Film. Horas después complementó más información del disco con un mensaje en sus redes sociales.

“Midnights, las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida”, escribió la cantante añadiendo la fecha de lanzamiento para el 21 de octubre.

Lo que vino después, además de la serie en TikTok, fue la puesta en venta de diferentes versiones de vinilos del álbum en diferentes colores. El final de la serie se dio con el anuncio de que Lana del Rey iba a colaborar con Taylor Swift en una de las canciones, Snow on the Beach.

Características del álbum

Trae 13 canciones en total, 13 es el número favorito de Taylor Swift. Además, las canciones están repartidas en un Lado A y un Lado B. En total fueron 45 minutos de duración con una sola colaboración.

Además de la propia Taylor Swift, otras personas que colaboran en la producción del álbum son Jack Antonoff, Sounwave, Jahaan Sweet, Braxton Cook, Keanu Beats y Aaron Dessner.

Como si no fuera suficiente, la artista añadió siete canciones más a las 13 que ya había estrenado bajo el rótulo de Midnights (3am Edition). El álbum está disponible en las principales plataformas musicales.

