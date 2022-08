‘Midnights’ | Todo sobre el nuevo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift sigue ofreciendo sorpresas. Este domingo en los MTV VMA’s, cuando recibió el premio a Mejor Video del Año, la cantante anunció su próximo álbum de estudio.

“No podríamos haber sido capaces de hacer este cortometraje si no fuera por ustedes, los seguidores. Me envalentonan, así que pensé que podría ser un momento divertido decirles que mi nuevo álbum viene el 21 de octubre, les diré más a la medianoche”, señaló Taylor Swift en el discurso después de recibir su premio por el videoclip de su canción All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version).

Precisamente, a la medianoche Taylor Swift hizo el anuncio de Midnights con un mensaje dirigido a las personas que la siguen. Entre los detalles que ofreció está que serán 13 canciones y la posible portada. Desde ya las personas pueden comprar el álbum en preventa.

Mensaje de Taylor Swift

“Nos quedamos despiertos enamorados y en lágrimas, en confusión y lágrimas. Miramos las paredes y bebemos hasta que ellas nos respondan. Giramos en nuestras jaulas hechas por nosotros y rezamos que no estemos -en este momento- a punto de hacer un terrible error que altere nuestra vida.

Esta es una colección de música escrita en medio de la noche, un viaje entre pesadillas y dulces sueños. Los suelos que pisamos y los demonios que enfrentamos. Para todos los que dieron vueltas y decidieron dejar la linterna encendida y fueron a buscar, esperando que quizá, cuando el reloj llegue a las 12, nos conozcamos con nostros mismos.

Midnights, las historias de 13 noches de insomnio que se dispersaron en mi vida, saldrá el 21 de octubre. Conóceme en la medianoche”.

Midnights, the stories of 13 sleepless nights scattered throughout my life, will be out October 21. Meet me at midnight. Pre-order now: https://t.co/jjqUNkphuG pic.twitter.com/Fh96zK8vro — Taylor Swift (@taylorswift13) August 29, 2022

