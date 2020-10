¿Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande y Timothée Chalamet juntos?

Tomadas de internet

Parece descabellado pero no lo es. Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande y Timothée Chalamet hacen parte del elenco de Don´t look up, un filme que se estrenará en 2021 bajo la dirección de Adam McKay.

Pero eso no es todo, el elenco lo completan estrellas como Jennifer Lawrence, Cate Blanchet, Jonah Hil y Kid Cudi entre otros. Este anuncio lo hizo Variety.

Si no habían quedado satisfechos con el elenco de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y Al Pacino en Once upon a time in Hollywood con la dirección de Quentin Tarantino, este elenco parece superarlo y con creces.

Anuncios

La película sería una comedia en la que dos astrónomos tratan de prevenir a los terrícolas sobre un asteroide que acabaría el planeta. El filme llevaría la producción de Netflix, aunque la plataforma no lo ha confirmado.

Le puede interesar: Millie Bobby Brown encarnará a Enola Holmes, la hermana de Sherlock