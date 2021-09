Medellín le cumple a Karol G con segundo ‘Sold out’

Foto: TuBoleta

Entre lágrimas Karol G festejó su segundo ‘sold out’ en menos de 24 horas para el cierre de su gira en el Atanasio Girardot de Medellín.

La cantante paisa lanzó dos fechas para cerrar esta serie de conciertos en la ciudad que la vio nacer y crecer como artista. Este miércoles agradeció a sus fans por medio de Instagram tras vender la boletería en ambas fechas que serán el 4 y 5 de diciembre.

“Colombia siempre ha sido muy importante para mí, y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo. He estado todo el día así (entre lágrimas) porque no me habían dado tiempo de celebrar el primer ‘sold out’ cuando ya tenemos el segundo. Me siento muy orgullosa”, dijo Karol G.

Para febrero de este 2021 Karol G presentó KG0516, su último álbum de estudio y el eje de esta nueva gira que culminará en Medellín. De momento no ha anunciado nuevas fechas en Colombia.

