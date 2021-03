Mateo Blanco presenta ‘Hopi Girl’ en la Gallery Biba

Cortesía (Ángel Francisco Justo Jiménez)

Antes de que Arizona fuese mayoritariamente intervenida por los Estados Unidos, era parte de México con la independencia de 1821. En esa zona se asentó el pueblo nativo Hopi, de cuyas mujeres se inspiró el personaje de la Princesa Leia en Star Wars, y que también es ahora motivo de inspiración para el colombo-estadounidense Mateo Blanco con Hopi Girl.

La reciente obra representa para él la tenacidad de las mujeres. Es una creación que sigue recorriendo Estados Unidos acompañada de buenos comentarios. La pieza está hecha de cabuya, material usado para hacer cuerdas, conocido con ese nombre en la zona del Caribe.

Hopi Girl, su más reciente obra, está debutando en el sur de Florida en la Gallery Biba en Palm Beach. La pieza presenta a una joven hopi creada completamente con cabuya reciclada, una poderosa metáfora de la fuerza y la resistencia de las mujeres.

“Al crear una pieza, no solo pienso en cómo se verá, sino en su significado más profundo. En cómo se relacionarán las personas con ella. Quiero que la gente se sienta empoderada cuando compre mi arte, como si fueran parte de la historia”, manifiesta Blanco.

Mateo Blanco es un artista visual y vocal conocido por su uso poco convencional de materiales comestibles en obras de artes. Entre sus proyectos destacados se encuentra el retrato de Jennifer Lawrence en maní; Dolly Parton recreada en trozos de tela y cuerda; y el personaje de Frozen de Disney Elsa en cristales de azúcar. Su arte se puede encontrar en los museos Ripley’s Believe It or Not! así como en otros museos y colecciones privadas de todo el mundo.

En Gallery Biba, Hopi Girl se exhibirá junto con selecciones curadas de los artistas más buscados de todo el mundo, incluidas obras de Pablo Picasso, Andy Warhol y muchos otros.

Para ver el arte de Blanco y otros proyectos, visite www.artsy.net/search? term=mateo%20blanco

