Reconocimiento a toda una vida artística para la actriz María Cecilia Botero

María Cecilia Botero, Yadira en la telenovela Caballo Viejo

Uno de los galardones que sería entregado durante la gala de los Premios India Catalina, es el reconocimiento por toda una vida de carrera artística a la actriz María Cecilia Botero. La cancelación de la ceremonia por las medidas tomadas para evitar la propagación del virus COVID 19, hizo que este fuera cancelado.

Aun así, la organización de los premios anunciará el nombre de los ganadores y establecerá un protocolo para hacer la entrega de las estatuillas, uno de ellas, la de la reconocida actriz de televisión, teatro y cine.

María Cecilia Botero Cadavid recibe el premio Víctor Nieto de los Premios India Catalina en su versión No 36, a toda una vida de carrera actoral. Actriz de televisión y teatro, presentadora de noticias, conductora de los Tops Shows María C Contigo y las tardes con María C, lo mismo que del programa Día a Día y de Séptimo Día, ambos del Canal Caracol, y del reality del Canal RCN Protagonistas de Novelas.

Esta larga y amplia trayectoria ha hecho que el nombre de María Cecilia sea recordado por los colombianos, como una de las grandes estrellas de nuestro país. Ha participado en más de 30 telenovelas, llegando incluso a interpretar a la esposa del Conde Drácula en la versión que se hiciera para Colombia en 1987 junto a Julio Cesar Luna, Gustavo Angarita, Marta Liliana Ruiz, Carolina Trujillo, Luisa Fernanda Giraldo, etc.

También ha participado en series como El cuento del Domingo, Dialogando y Paso al misterio, lo mismo que en producciones teatrales como Los japoneses no esperan, ‘Peter Pan’, ‘Sugar’, ‘La mujer del año’, ‘La invencible Molly Brown’, Las heroínas de la Victoria, Cázame, etc.

No es la única artista en su familia, su padre Jaime Botero fue director de teatro y televisión, estuvo al frente del Teatro Popular Caracol por más de 10 años. Su tía la actriz Dora Cadavid ha formado parte de la televisión colombiana desde sus inicios. Ana Cristina Botero, su hermana menor, hace parte de este grupo familiar artístico, lo mismo que su hijo Santiago, sobrino de María Cecilia.

De su esposo, el fallecido director y televisión David Stivel, recuerda su alegría, inteligencia, rigor, disciplina en el trabajo y los detalles que tenía con ella. Cuenta que era muy detallista y amoroso. Su hijo Mateo Stivel es director de televisión.

María Cecilia dejó su voz en los micrófonos de la radio colombiana en donde integró la mesa de análisis de Caracol VIVA FM (Hoy la W), junto al actual director del diario El Tiempo Roberto Pombo.

Todo el que ve en la calle a María Cecilia y le identifica de inmediato, sea grande, niño o joven le llama para tomarse una foto con ella, quien accede sin mayor prevención como muestra de gratitud y cariño a un público televidente que no la olvida y que siempre espera verla en la pantalla chica.

Alguna de las telenovelas en las que ha participado son Caballo Viejo, Música maestro, Camino Cerrado, Secretos de familia, La Pezuña del diablo, La rosa de los Vientos, Lorena, Cuando Llega la Noche (Drácula), Hilos de Sangre Azul, ‘Lunes de comedia’, ‘Caminos de gloria’, ‘Amas de casa desesperadas’, ‘Nuevo rico – nuevo pobre’, ‘Muñoz vale por dos’, ‘La bruja’, ‘La hipocondríaca’, ‘Las hermanitas Calle’, Enfermeras, La Ley Secreta, etc.

Hizo parte del grupo de actrices de la versión para cine de la novela escrita por Jorge Isaac, La María e integró el elenco de la película de Dago García, Infraganti.

No hay duda de que María Cecilia Botero es una estrella colombiana que llegó para quedarse en el corazón de todos los colombianos, no solo por su gran talento, sino porque es una mujer de grandes calidades humanas.