Marc Anthony inicia “Raíces” la serie de mini-documentales de Amazon Music LAT!N

"Raíces" la serie de mini-documentales de Amazon Music LAT!N

Marc Anthony es el primer ícono de la música latina en ser destacado en RAÍCES, la nueva serie de mini-documentales de Amazon Music LAT!N En este íntimo primer episodio, Marc comparte como inició su carrera como un artista de salsa, el asombroso impacto creativo de su álbum 3.0, el cual fue reconocido con certificación diamante por la RIAA en septiembre y muchos otros momentos en su histórica carrera. Mientras se sienta con las piernas cruzadas en su silla con la camisa desabotonada, Marc reflexiona francamente sobre sus primeras influencias musicales y los riesgos que tomó para crear el primer album de salsa en recibir la certificación diamante.

Disponible exclusivamente en Amazon Music LAT!N, este mini-documental ha sido lanzado con una lista de reproducción RAÍCES de Marc Anthony La lista de reproducción es un catálogo delicadamente seleccionado con sus grandes éxitos, llevando a los oyentes por un viaje a través de su carrera que empieza y termina con sus raíces.

En este mini-documental, Marc reflexional sobre la Latinidad y como revisita sus raíces en su album certificado diamante, 3.0.

Anuncios

“Nací y crecí en East Harlem. Cada ventana que se encontraba abierta estaba tocando salsa,” comentó Marc. A pesar de ser reconocido como salsero el día de hoy, a Marc no le atraía la salsa durante su infancia y los inicios de su carrera. El prefería el R&B, house y música dance pero al crecer en la capital de la salsa, no había escape del son del uno-dos-tres. Su padre era un trobador en El Barrio, moviéndose entre clubs sociales junto al joven artista. Estas experiencias fueron formando el oído de Marc para la producción y presentación de la salsa.

“Se convirtió en mi conexión con mi cultura. En ese tiempo, no me daba cuenta de lo especial que era ser de origen puertorriqueño,” comentó Marc. Al irse estableciendo así mismo como salsero, Marc realizó una apreciación por la Latinidad a un nivel que hasta ese momento no había descubierto. El dar forma a su sonido le ayudó a formar su orgullo como puertorriqueño, motivándolo a crear su album de salsa, 3.0. Al día de hoy, la canción “Vivir Mi Vida” del mismo álbum es una de las celebraciones más icónicas de la música y cultura latina.

Esta es la primera entrega de la serie de mini-documentales RAÍCES, la cual destacará íconos de la música Latina cada mes en Amazon Music LAT!N.