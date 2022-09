‘Los Reyes del Mundo’ eleva a Colombia en San Sebastián

Los Reyes del Mundo hizo historia como película colombiana. Es la primera que representa el país en ganar la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Asimismo, es la primera en lograr el máximo galardón en un festival Clase A, que incluye festivales como Cannes, Venecia, Berlín y Locarno. En Colombia tendrá su estreno oficial para el próximo 13 de octubre en las principales salas de cine.

La película es dirigida por Laura Mora y cuenta con la producción de Cristina Gallego. Ambas fueron las encargadas de recibir el premio durante la ceremonia.

Cristina Gallego

“Me gustaría que este premio fuera un incentivo que cambiara la vida de estos reyes del mundo, que les diera visibilidad que permita en el mundo, porque es un fenómeno que nos atraviesa a todos. Me gustaría que este premio sirva para que estas victorias sean visibles y para que haya un futuro para ellos, como lo ha habido para nosotros. Quiero agradecer a las mamás de estos chicos, que los han criado solas en su mayoría y que han confiado en nosotras para traerlos acá”.

Laura Mora

“Ha sido un esfuerzo enorme. Ha sido una película muy difícil de hacer. Llevamos un año pedaleando con un casting maravilloso, que nos han enseñado todo de la vida, la dificultad y la belleza. Los últimos cuatro meses de mi vida han sido excepcionalmente difíciles y no saben lo que significa esto. Es un espaldarazo ante la posibilidad de la renuncia. Eso ha sido gracias a un equipo maravilloso. Quiero agradecer a mi hermano que me ha enseñado a mirar el mundo; a mi papá, que hace 20 años la violencia me lo quitó y hoy llevo la mitad de mi vida sin él, reflexionando acerca de lo aporreados que hemos estado como nación. Espero que esta película sirva para entablar un diálogo y -ojalá- tener la posibilidad de tener un mundo más justo. He descubierto que en el margen es donde está la belleza. Estos chicos me han enseñado que la desobediencia es necesaria en un mundo tan difícil. En un mundo tan difícil, siempre celebrar la vida a pesar de todo”.

Sinopsis