Los raperos Lil Wayne y Kodak Black reciben indulto de Trump

73 personas sentenciadas recibieron un perdón otorgado por Donald Trump en su último día en la Casa Blanca. Otras 70 personas fueron beneficiadas con una conmutación de la pena. Entre los perdones otorgados figuran los nombres de dos artistas: Lil Wayne y Kodak Black.

En el caso de Lil Wayne se declaró culpable de cargos por posesión ilegal de armas y municiones. Si iba a juicio podría enfrentar hasta 10 años de cárcel, dado que hace 10 años estuvo preso por el mismo delito y en este caso sería reincidente. Donald Trump otorgó perdón a su delito meses después de que el rapero ofreciera un apoyo a su campaña para la Presidencia de los Estados Unidos.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf

— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020