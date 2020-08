Los DJ estamos en el mundo para prestar un servicio a la gente: Khomha DJ y productor

Khomha, Dj

Robert Alzate (Khoma), nacido en la ciudad de Medellín, es DJ y productor que ha llenado eventos en diferentes ciudades del mundo con su música. Fue nominado a los premios EMPO Awards en 2016, en la categoría de Mejor DJ de Latinoamerica, lo mismo que los premios Schock Mejor Propuesta de musica electrónica. Ganador del premio a mejor DJ de colombia CDA: 2017, 2018, 2019. En el 2015 logra su primera participación en Hollywood con su canción “Hydra”, elegida como banda sonora de la película “Wild Card” en la cual actúa la reconocida actriz colombiana Sofía Vergara junto a Jason Statham.

Su más reciente producción la realizó en medio de la cuarentena junto a la banda sinfónica de Medellín y actualmente prepara un nuevo trabajo con la idea de fortalecer su marca como DJ y productor musical.

En entrevista con el periodista Óscar Sevillano, Khomha, detalla la manera en cómo se dieron sus inicios como DJ y productor, los escenarios que ha pisado y cuales son su planes futuros.

¿Cómo llega Khomha a convertirse en el DJ colombiano de mayor reconocido en el exterior?

Khomha: Comencé desde los 14 años de manera muy empírica en el colegio a través de la emisora. Cuando cumplí 17 años se comenzaron a dar nuevas oportunidades en las discotecas reconocidas de Medellín y en lo que tiene que ver con la producción musical, me llevó a que DJ internacionales como Tiesto por ejemplo, empezaran a apoyar mi música, colocándolo en los escenarios donde iban y a que en el 2011 Markus Schulz, quien era considerado como el octavo mejor DJ del mundo, me diera la posibilidad de ir a Miami a trabajar con el cómo coproductor musical. Fue una experiencia increíble y ahí comenzó mi carrera internacional, haciendo presentaciones en Miami, New York, Los Ángeles, y es ahí cuando me empiezan a llamar de distintas partes del mundo. En este momento estoy en Medellín, trabajando mi propia marca, luego de conseguir estos logros como Khomha.

¿Es muy difícil sostenerse en este campo del mundo artístico?

Khomha: La música es muy distinta y cambia de manera muy constante. Hay artistas que entran, otros que salen. No hay artista que se sostenga siendo el número uno, lo que si sucede es que puedes ser leyenda y eso hace que te mantengas. Lo importante es crear una base de fans que te siga y sea fiel a tus producciones.

¿Para Khoma qué sería un mejor un Súper Bowl o un Madison Square Garden?

Khomha: Estuve a punto de hacer una presentación en Madison Square Garden que no se logró por una situación de logística, pero por supuesto que objetivos como estos dos, siempre están en la mente de un artista.

¿Qué es lo más difícil en su vida como productor y DJ profesional?

Khomha: Los viajes. Estar lejos de la familia, de los amigos, de las ocasiones especiales que normalmente a uno quiere con ellos. Otra cosa es el no poder descansar cuando se está viajando constantemente, de ciudad en ciudad, de país en país, porque se debe asistir a una entrevista en una emisora y luego a una presentación, para cuando sean las 4 o 5 de la mañana desplazarse al aeropuerto, porque en otro lugar hay un compromiso y eso implica viajes desde América hacia un país de Asia. Esto no es fácil.

¿Ha sentido en algún momento que los afanes que impone el oficio están acabando con su tranquilidad?

Khomha: No llego a esos extremos. Tengo la música como base que es algo que me ayuda a mantener el equilibrio, tan necesario en este oficio. Si hay momentos angustiantes, que imponen retos para encontrar una salida, y es ahí, donde uno debe tener los pies sobre la tierra para tomar la mejor decisión, sin llegar a extremos.

¿Hasta dónde cree que pueda llegar Khomha en su vida como productor, DJ y como artista?

Khomha: Hay muchas opciones que uno puede tomar como artista. En mi caso busco más la objetividad en lo que estoy creando como músico; busco ser leyenda; dejar un legado musical para las generaciones que vengan. El proceso mío ha sido más lento, ha crecido paulatinamente, más no estoy buscando fama. Comprendo que la fama es consecuencia de todas las cosas que estoy haciendo, pero no es mi idea principal.

¿No es curioso y extraño ser un artista que llena eventos multitudinarios en diferentes ciudades del mundo y salir a la calle y no ser identificado por las personas?

Khomha: (Risas) En determinadas partes del mundo me conocen, aunque en Colombia no tanto. Recientemente en Medellín donde me encuentro en estos momentos por la cuarentena, algunas personas me han reconocido, pero para ser sincero, prefiero salir a la calle y pasar desapercibido.

Héctor Lavoe en el tema “El Cantante” dice: “Y nadie pregunta si sufro, si lloro Y nadie pregunta si sufro si lloro, si tengo una pena, que hiere muy hondo. Yo soy el Cantante, porque lo mío es cantar, Y el público paga, para poderme escuchar”, ¿Le causa tristeza, que al terminar un evento en el que hubo miles de personas, para luego encontrarse solo, sin que nadie le pregunte como está, si tiene problemas, como dice este verso?

Khomha: La frase de esta canción es súper clave en un oficio como este, porque literalmente es así. He estado enfermo, con problemas, cansancio, etc., pero aun así, hay que salir, porque la gente está ahí para verlo a uno, sonriendo. En el momento en que se está en el escenario, se siente una adrenalina increíble, para cuando se termina el concierto, encontrarse solo, sin nadie al lado, es un bajonazo muy fuerte. La recompensa de hacer las cosas bien, es lo que me da tranquilidad. Más allá del escenario a la gente no le importa cómo está uno y eso hay que tenerlo muy claro. Una cosa es Khoma, que está haciendo vibrar con su música a miles de presentes y otra es Robert, quien al terminar la función debe lidiar con problemas, tristezas y alegrías.

¿Cuál es el escenario que Khomha le gustaría pisar?

KHomha: Hay muchos en los que tengo los ojos puestos, porque trascienden mucho más en la música electrónica porque son festivales de la música en general. También quiero pisar la tarima de los Grammy y ganarme uno de ellos con la ayuda de Dios. He podido participar en Ultra Music Festival de 2014 y 2016, Electric Zoo New York, Creamfields

Usted fue nominado como el Mejor DJ Latino Americano por la revista mexicana EMPO Awards (Mejor DJ de Latinoamerica – 2016). En Colombia fue nominado en el Premio Shock como mejor propuesta electrónica, ¿Qué pudo pasar que no obtuvo el galardón?

Khomha: (Risas), son premios muy grandes. México es un país muy apasionado por la música, por el arte. Los DJ que son nominados a estos premios son los más importantes del mundo. Había unas banderas muy fuertes y el que lo ganó, lo ganó con todo el mérito.

¿Le gustaría formar una escuela en Colombia?

Khomha: Más allá de una escuela me gustaría formar cultura, que es tan importante para las nuevas generaciones en Colombia.

¿Qué recomendación les hace a los DJ de discoteca en Colombia que creen ser mejores que Mauro Picoto?

Khomha: Tu puede ser el artista más grande del planeta pero aun sigues siendo pequeño con respeto al resto del mundo. Todos somos pequeños, el único grande es Dios. No podemos creernos los mejores DJ, estando en una discoteca, por grande que esta sea, esta es una instancia menor. Nosotros estamos en el mundo para prestar un servicio a la gente sin necesidad de mirar al otro por encima del hombro.