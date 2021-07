Los detalles de ‘Donda’, el nuevo álbum de Kanye West

Kanye West no ha dado ninguna entrevista, no ha hecho anuncios oficiales y no ha ofrecido ninguna declaración. Sin embargo, ha sido tendencia esta semana por los rumores de su nuevo álbum que se llamaría DONDA.

¿De donde surge el álbum?

En 2007, Kanye West perdió a su madre, Donda West, después de que ella se sometiera a una serie de cirugías estéticas y sufriera una afección cardiaca.

Anuncios

11 años después Kanye West anunció que tiene en camino un proyecto en honor a su madre que se llamaría DONDA. Sin embargo, llegaron Ye y Jesus Is King y cuando anunció que a mediados del año pasado iba a lanzar el álbum dejó a su fanaticada esperando.

¿A qué se debe la fecha de lanzamiento?

Se sabe por la celebridad Justin Laboy que el álbum está listo y será uno de los más laureados del año, pues él hizo una escucha privada del proyecto junto al basquetbolista Kevin Durant. Adicionalmente dio como fecha de estreno este 23 de julio. Horas después se filtró el arte del disco que es el fragmento de una pintura de la francesa Louise Bourgeois.

Kanye West va a presentar su próximo proyecto "DONDA" en el Mercedes Benz Stadium (Atlanta) este próximo Jueves. El álbum no esta confirmado que salga en plataformas digitales esta misma semana (pero quien sabe) pic.twitter.com/IcHSqBD9Eo — N (@nachosanabria1) July 19, 2021

Para este jueves en la noche se estaría haciendo la escucha en una sesión que el propio Kanye West presentará en el estadio de Atlanta. Los boletos oscilan de un valor entre 20 y 50 dólares.

¿Quiénes podrían colaborar con Kanye West?

Según algunas filtraciones, declaraciones y videos Playboi Carti, Tyler, the Creator, Pusha T y Travis Scott serían las principales colaboración en DONDA.

