Lo que se sabe de Music Of Spheres de Coldplay

Este martes Coldplay hizo el anuncio de la fecha de lanzamiento para Music Of Spheres, el que será el noveno álbum de estudio de la banda. Para el 15 de octubre, la agrupación inglesa estrenaría este nuevo disco.

El primer guiño de Music Of Spheres se dio en el folleto de proyecto anterior: Everybody Life. En él había una foto de 1934 de J. Allan Cash editada en la valla publicitaria con la portada de este nuevo álbum.

El primer sencillo de Music Of Spheres fue Higher Power, estrenada en mayo. El álbum estaría compuesto de 12 canciones de las cuales 5 serían emojis (Planet, Stars, Human Heart, World y Infinite). Además contará con la colaboración del dúo de mellizas We Are The King.

Music Of The Spheres. The new album 🪐 October 15th, 2021.

Available to pre-order: https://t.co/TglyCzQdOq pic.twitter.com/ydofZEUDmE — Coldplay (@coldplay) July 20, 2021

