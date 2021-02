Logo de Star Channel

A partir de hoy, las señales de entretenimiento general de The Walt Disney Company Latin America pasan a llamarse STAR en Latinoamérica, continuando el valioso legado de FOX a través de la rica oferta de programación que distingue a cada uno de los canales agrupados bajo esa marca.

“STAR llega a Latinoamérica para reforzar la oferta de programación de entretenimiento general que cautiva a las audiencias desde siempre, consolidando su presencia en la región e inaugurando una nueva era en nuestro compromiso de ofrecer el mejor contenido regional e internacional”, señaló Diego Lerner, Presidente, The Walt Disney Company Latin America.

La marca STAR es un destino que incluye miles de horas de películas y televisión de los estudios creativos de Disney, incluidos Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone y más, y también cuenta con programación original producida y distribuida en América Latina. Desde comedias hasta dramas y películas de suspenso, STAR ofrece una amplia variedad de contenidos para todos los públicos.

Acerca de los canales STAR

STAR Channel es el canal #1 de entretenimiento general en TV paga, para jóvenes adultos de 18 a 49 años (High-Medium). Subtitulado o doblado 100% al español y con opción SAP, la señal llega a más de 51 millones de hogares en 18 países de América Latina vía cable y satélite. Con historias irreverentes y seductoras, STAR Channel cuenta con la mejor propuesta de películas y series con una variedad de temas y grandes tramas. Su contenido incluye series aclamadas y películas taquilleras. Series como “Los Simpson”, “The Walking Dead”, “9-1-1”, “9-1-1: Lone Star”, “Duncanville”, “S.W.A.T” y películas como “Bohemian Rhapsodhy”, “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “Jurassic World”, “Misión Imposible: Fallout”, “Terminator Dark Fate” y “Bumblebee”, continúan en su programación.

STAR life ofrece entretenimiento para mujeres de 25 a 49 años, con contenidos e historias emotivas que generan una profunda empatía y conexión con las audiencias. Doblada 100% al español con opción SAP, la señal STAR life llega a 34.3 millones de hogares en 18 países de América Latina vía cable y satélite. La robusta oferta de programación de Star life combina películas de diversos géneros con aclamadas series policiales, médicas y de investigación. Series como “La ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales”, “La Ley y el Orden: Intento Criminal”, “New Amsterdam”, “The Resident” y el espacio CINE LIFE de los sábados y domingos con la mejor selección de películas románticas, comedias, dramas, thrillers, crímenes y suspenso, continúan en su programación.

STAR Premium es un paquete por suscripción de contenidos premium ofrecido a través de 7 canales (STAR Hits, STAR Series, STAR Action, STAR Comedy, STAR Fun, STAR Cinema y STAR Classics). Llega a 18 países de la región. La suscripción da acceso a un amplio catálogo de series exclusivas, temporadas completas, películas estreno, deportes en vivo, contenido on-demand y canales en streaming. Dentro de su catálogo se destacan series como “The Walking Dead”, “Godfather of Harlem”, “Vikings”, “This is Us”, “Outlander”, “Mayans”, “Britannia”, “Mrs. America” y “Pose”, entre otras; producciones originales como “Sitiados” y “Aquí en la Tierra”; las más destacadas películas de estreno, y deportes en vivo como Fórmula 1 y los eventos numerados de UFC y WWE.

En STAR Hits, se pueden disfrutar los mejores y más recientes estrenos de películas con éxito de taquilla como “Sonic”, “Proyecto Géminis”, “Jojo Rabbit” y “Ad Astra”, completado con una amplia librería de películas. STAR SERIESes el canal 100% enfocado en series y con estrenos exclusivos como “This Is Us” y “Outlander”. STAR ACTIONes un canal lleno de adrenalina pura, el balance ideal entre películas de acción y esperados eventos deportivos en vivo como la Fórmula 1, WWE y UFC. STAR COMEDYpresenta una gran variedad de películas y subgéneros de la comedia para no parar de reír. STAR FUNes diversión al máximo con programación para todas las edades. STAR CINEMA es el lugar para los amantes del cine independiente e invita conocer propuestas americanas, latinoamericanas y europeas. STAR CLASSICS,es el canal donde se encuentran aquellos clásicos con una colección de películas representativas de los años 40 a los años 90.

Esta nueva marca es la que también introducirá en América Latina el nuevo servicio de streaming por suscripción de The Walt Disney Company bajo el nombre STAR+. Su lanzamiento está previsto para junio de 2021 y reunirá una amplia y robusta oferta de contenido de entretenimiento de la más alta calidad para el público adulto.

The Walt Disney Company Latin America ratifica así su misión de alcanzar con contenidos relevantes y de la más alta calidad a todos los segmentos y audiencias en toda la gama del entretenimiento audiovisual.