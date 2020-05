Tomada de internet

La espera por conocer cuáles iban a ser los estrenos de Netflix para el mes de junio terminó. Entre lo más destacado están las primeras dos temporadas de Keeping up with the Kardashians, las temporada final de Por 13 razones y Da 5 bloods, lo último de Spike Lee que protagoniza Chawick Boseman. A continuación dejamos el listado de las novedades en la plataforma.

Series

Mujeres ricas de Beverly Hills (T1 y 2): 1 de junio

Keeping up with the Kardashians (T1 y 2): 1 de junio.

Madres forzosas (temporada final): 2 junio.

Baki (T3): 4 junio.

Por 13 razones (T4): 5 junio.

Queer Eye (T5): 5 junio.

F is for Family (T4): 12 junio.

The Woods: 12 de junio.

Kipo y la era de las bestias mágicas (T2): 12 junio.

Pose (T2): 12 junio.

Rick y Morty (T4): 17 junio.

La orden (T2): 18 junio.

Feel the Beat: 19 junio.

One Way for Tomorrow: 19 junio.

The Politician (T2): 19 junio.

The Sinner: Jamie (temporada única): 19 junio.

Rupaul´s Drag Race (T12): Sin Confirmar.

Películas

El árbol de la sangre: 1 junio.

La casa del lago: 1 junio.

La princesita: 1 junio.

Ghost in the Shell: 1 junio.

Los ultimos días del crimen: 5 de junio.

Ocean’s 8: 9 junio.

Da 5 Bloods: 12 de junio.

A Whisker Away: 12 de junio.

One Way for Tomorrow: 19 junio.

La red avispa: 19 junio.

Trolls: 24 junio.

Eurovisión: Fire Saga: 26 junio.

Documentales

Spelling the Dream: 3 junio.

Lenox Hill: 10 de junio.

Father Soldier Sin: 19 de junio.

Athlete A: 24 junio.

