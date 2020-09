El lío judicial que enfrentaba Erick Morillo, autor de “I Like to Move it”

Erick Morillo, DJ y productor musical (QEPD)

El DJ productor de origen colombiano-estadounidense, Erick Morillo, recordado como autor del hit de los noventa I Like to Move It, murió hoy a los 49 años.

La muerte de Morillo fue informada por el portal TMZ, que citando fuentes policiales, indicó que el cuerpo del músico fue encontrado esta mañana en su residencia en Miami Beach.

Según TMZ, la muerte de Morillo ocurre semanas después de ser arrestado por la policía local bajo el cargo de agresión sexual, luego que una presunta víctima afirmara que fue abusada por el productor.

Morillo enfrentaba cargos por agresión sexual en uno de sus conciertos privados en diciembre de 2019. Inicialmente negó las acusaciones, pero a principios de este mes, tras una prueba de ADN con resultado positivo, se entregó a las autoridades. Tenía una citación en la corte este viernes.

De acuerdo al testimonio de la denunciante, tras negarse a sus insinuaciones, la víctima asegura haber despertado desnuda en la cama de Morillo, con el DJ colombiano también sin ropa.