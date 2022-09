Las 5 películas más vistas en Netflix por sus usuarios

A pesar de grandes pérdidas de suscriptores, Netflix sigue siendo la plataforma por ‘streaming’ más importante en el mercado. El catálogo que aloja la compañía es extenso y para todos los gustos.

Sin embargo, dado el mercado en el que domina, que es el estadounidense, la lengua inglesa es la que predomina entre las películas más populares. A continuación dejamos las películas más vistas en Netflix según las horas consumidas por los usuarios.

5 películas más vistas

1. Red Notice (Alerta roja) (2021)

A regañadientes, un perfilador del FBI hace equipo con el ladrón de arte más buscado del mundo para atrapar a una delincuente que siempre consigue ir un paso por delante.

2. Don’t Look Up (No mires arriba) (2021)

Dos astrónomos realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad de un cometa mortal que está en rumbo de colisión con la Tierra. La respuesta del mundo: ¿Y?

3. Bird Box (A ciegas) (2018)

Pasaron cinco años desde que fuerzas jamás vistas condujeron a la población al suicidio. Una sobreviviente y sus hijos lo arriesgan todo para buscar un refugio.

4. The Gray Man (El Hombre Gris) (2022)

Cuando un agente de la CIA descubre comprometedores secretos de la agencia, se enfrenta a un sociópata que lo busca por todo el mundo y que le puso precio a su cabeza.

5. The Adam Project (El proyecto Adam) (2022)

Tras un aterrizaje forzoso en 2022, Adam Reed, un piloto de combate y viajero del tiempo, forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro.

*Con información de Netflix