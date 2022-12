Lana del Rey y todo sobre su próximo álbum

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd es el título del próximo y noveno álbum de Lana del Rey. Además también es el título de la canción con la que la cantante promociona este proyecto.

La cantante hizo público el enlace de preventa en el que anunciaba la canción y el álbum homónimo. El sencillo cuenta con referencias a la soledad, el autoestima y sus influencias musicales de los 70.

“¡Qué puedo decir! Estoy agradecida de estar presente y sentir efervescencia hoy con mi mente llena de violetas y una frente caliente por el sol, mientras rezo en el jardín”, fue uno de los mensajes de agradecimientos que difundió Lana del Rey.

Además se supo, por medio de 6 portadas con diferentes fotos de Lana del Rey, que Jack Antonoff, Drew Erickson, Laura Sisk y Zach Dawes serán productores del álbum; así como Jon Batiste, Father John Misty y Tommy Genesis serán algunos de los colaboradores invitados.

Se espera que el álbum completo, que tendría cerca de 16 canciones, sea estrenado en las principales plataformas de música por ‘streaming’ para marzo del 2023.

*Foto: Lana del Rey YouTube