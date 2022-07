Lady Gaga da la bienvenida a ‘The Chromatica Ball’ “libre de dolor”

Este domingo 17 de julio Lady Gaga dio inicio a la primera gira hecha por una mujer exclusivamente para estadios. Se trata de The Chromatica Ball, tour que contará con 20 espectáculos en Europa, Norteamérica y Asia.

“Realmente quiero agradecerles por seguirme y amarme a través de diferentes versiones de mi arte tanto como persona. Me siento más clara ahora, de lo que he estado en mucho tiempo, más libre de dolor. Sentirse sin dolor en el escenario es una experiencia sanadora porque soy capaz de cantar, bailar, disfrutar de la audiencia y el espectáculo”, dijo la cantante en una transmisión de Instagram.

Lady Gaga thanks fans on Instagram Live before kicking off ‘The Chromatica Ball’ in Düsseldorf, Germany. pic.twitter.com/EUJ4PF0fpu

— Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2022