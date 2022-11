‘La Roya’ y la metáfora que aleja a los jóvenes del campo

La roya es un hongo que ha puesto en jaque miles de hectáreas cafeteras a lo largo del país. La roya también hace parte de la causa de la migración masiva de campesinos a la ciudad y sirve como metáfora para reflexionar sobre esta problemática. La Roya, por su parte, es la segunda película que presenta el director Juan Sebastián Mesa (Los nadie).

Este 10 de noviembre la película colombiana hace su estreno en las principales salas de cine. El filme sigue la historia de Jorge, un caficultor que ve como su entorno se va desplazando de la tranquilidad y pasividad del campo al bullicio y caos de la ciudad. Él vive con el dolor de la partida del amor de su vida; la ciudad le coquetea, pero una promesa y el arraigo a su territorio lo hace resistir ante la inclemencia de la roya, que además de la plaga representa las amenazas que todo campesino colombiano enfrenta.

La película muestra la inmensidad y belleza de los paisajes del suroeste antioqueño. Al igual que con Los nadie, Mesa optó por el uso de actores naturales para el filme. “Hicimos un ‘scouting’ de un año por la región mirando los pueblos. En paralelo vimos el trabajo de Karel con Matar a Jesús de Laura Mora y creímos que era la persona idónea para la búsqueda de este personaje. Fue difícil porque este tipo de personajes en el campo están en vía de extinción, los jóvenes no quieren trabajar más el campo”, señaló José Manuel Duque, productor de La Roya.

Uno de los problemas más grandes que vieron en el protagonista, que es Daniel Ortiz, fueron los rasgos citadinos que tenía en su aspecto, que también remitía al personaje de el Zarco de La vendedora de rosas. Lo segundo más complejo fue proponerle hacer una película, contratarlo y extraerlo de su realidad en el campo. “La primera que me puso problema fue la mujer. Estuvimos debatiendo eso cuatro o cinco meses y le dije que si quería que se fuera, pero yo no me podía perder esta oportunidad”, expresa el actor.

A pesar de que estuvieron esperando más de cuatro meses, siempre se estuvo firme en que el actor debía ser natural. La razón principal obedecía a que por mucha preparación que tuviera un actor profesional, no alcanzaría la destreza de un caficultor en las tareas que el campo demanda. “Hay películas como esta que requiere y amerita el actor natural y vale la pena”, explica Duque.

Daniel Ortiz es un joven campesino que se gana la vida cultivando café. “Mis papás me enseñaron a trabajar en el campo, así como se ve en la película, así vivo yo”, dice Ortiz, que no duda en elegir la vida en el campo en contraste a la vida en la ciudad. Esto lo expresa aunque ha visto cómo varios amigos abandonan su oficio en el campo por buscar mejores oportunidades en la ciudad.

Una de los temas más impactantes de la película es narrar el campo desde la juventud en la actualidad, algo que parece imposible de hallar. La principal inquietud de Juan Sebastián Mesa para crear esta historia nace de que él nació y creció en una región cafetera, pero que la abandonó por la ciudad. De fondo está el cuestionamiento de qué hubiera pasado si se hubiera quedado en el campo. La Roya también nos enfrenta a una pedagogía en la que muchos colombianos nos jactamos de tener al país cafetero por excelencia, pero poco sabemos de su proceso de cultivo.

La película pasó por varias fases. Comenzó siendo una idea demasiado ambiciosa con las escenas, locaciones y personajes, pero en el camino tuvieron que prescindir de muchos elementos. Los realizadores tenían que comulgar con los caprichos climáticos de la zona, que no siempre les jugó a su favor.

“Uno como citadino tiene una idea de lo que quiere retratar del campo y cuando empieza a vivir el campo se da cuenta de que ese retrato que uno quiere está romantizado y mediado por la ciudad y se empieza a transformar. Cuando vives la dinámica de la cosecha y los trabajadores, te das cuenta de un montón de detalles que no había previsto que terminas incluyendo. Es aprender a renunciar y liberar escenas que se ven bonitas al momento de grabar, pero si no funcionan para la película se prescinde”, concluye Duque.

La Roya podrá ser juzgada por los colombianos después de su estreno este jueves 10 de noviembre. “Nunca me imaginé que iba a estar acá. Mi familia está ansiosa por ver la película”, señala Daniel extendiendo la invitación a los colombianos para que acudan a las salas de cine en todo Colombia.

*Foto: Cortesía