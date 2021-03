Cortesía

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) presentan el Festival Tocata & FUGA, que se llevará a cabo del 28 de marzo al 3 abril, durante Semana Santa. El evento se desarrollará en diversos escenarios de Bogotá como la Iglesia de Las Cruces, el Parque Central Bavaria, el parque San Roque, la iglesia del Voto Nacional, la Catedral Primada, entre otros.

“Este Festival, que hemos organizado conjuntamente con la FUGA, es una iniciativa para disfrutar la cultura, el arte y la música en el centro de Bogotá y la tradición de estas fechas. Para la OFB, es motivo de felicidad volver a tocar de nuevo frente al público y en escenarios tan emblemáticos de la ciudad”, señala David García Rodríguez, director general de la OFB.

La oferta musical está a cargo de la OFB, que presentará un concierto diario con dos grandes repertorios por fecha: Serenata No. para vientos en Si Bemol mayor, K. 361 ‘Gran Partita’, en conmemoración a los 230 años de fallecimiento de W.A. Mozart, y el Stabat Mater de G.B. Pergolesi, acompañados del Coro Filarmónico Juvenil.

Programación

Domingo 28 de marzo

Localidad Santa Fe – Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Iglesia de Las Cruces) Carrera 7 con calle 1F

2:00 p.m. La verdad, verdad, a cargo de Hanna Cuenca (narración oral)

3:00 p.m. Conmemoración 230 años del fallecimiento de Wolfgang Amadeus Mozart

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Andrés Felipe Jaime. Director Musical Asistente

Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791)

Serenata No. para vientos en Si Bemol mayor, K. 361 «Gran Partita» (1782)

Aforo: 130 personas aproximadamente

Lunes 29 de marzo

Localidad Los Mártires – Parque San Roque: Calle 6B entre carreras 20 y 21.

Barrio La Estanzuela

Hora: 2:00 p.m.

Obra El último árbol de la Fundación Teatro de Títeres El Guiño del Guiñol (títeres)

Martes 30 de marzo

Localidad Los Mártires – Iglesia Voto Nacional: Carrera 15 No. 10-63

3:00 p.m. Cuentos escapados, a cargo de Hanna Cuenca (narración oral)

4:00 p.m. Conmemoración 230 años del fallecimiento de Wolfgang Amadeus Mozart

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Andrés Felipe Jaime. Director Musical Asistente

Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791)

Serenata No. para vientos en Si Bemol mayor, K. 361 «Gran Partita» (1782)

Aforo: 180 personas aproximadamente

Miércoles 31 de marzo

Localidad La Candelaria – Catedral Primada de Bogotá: Cra. 7 #11-10

2:00 p.m. Cuentos de gente total, a cargo de Hanna Cuenca (narración oral)

3:00 p.m. Stabat Mater

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Coro Filarmónico Juvenil

Manuel López-Gómez. Director invitado

Giovanni Battista Pergolesi

Aforo: 120 personas aproximadamente

Jueves 1 de abril

Localidad La Candelaria – Evento: “Mirador ancestral de saberes de La Candelaria”

Carrera 1 entre Calles 6B y 7

1:00 p.m. Lecturas a los mil vientos a cargo de Biblored

2:00 p.m. Orquesta Filarmónica de Bogotá

Germán Díaz-trombón

Rafael Hoyos-violín

3:00 p.m. Obra El último árbol de la Fundación Teatro de Títeres El Guiño del Guiñol

Viernes 2 de abril

Localidad: Santa Fe – Parque Central Bavaria: Carrera 13A No. 31-17

10:00 a.m. “Lecturas a los mil vientos”, de Biblored

11:00 a.m. Orquesta Filarmónica de Bogotá

Germán Díaz-trombón

Rafael Hoyos-violín

12:00 m. Obra El último árbol de la Fundación Teatro de Títeres El Guiño del Guiñol.

*Con información de la OFB

