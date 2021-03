Cortesía

Gracias al Proyecto de Formación Musical Vamos a la Filarmónica de la OFB (Orquesta Filarmónica de Bogotá), se garantizó el regreso de los centros filarmónicos escolares con el fin de promover el desarrollo de habilidades musicales instrumentales y vocales en los estudiantes de distintas instituciones educativas de Bogotá.

Con un piloto en el Centro Filarmónico Escolar en alianza con el colegio Enrique Olaya Herrera IED, 1800 estudiantes con el programa de formación musical. Serán 600 los que asistan de manera presencial a las clases con todos los protocolos de bioseguridad y 1200 que continúen bajo el modelo de virtualidad.

La OFB y la Veeduría Distrital rindieron homenaje a los niños que estrenan la alternancia en el Colegio Enrique Olaya Herrera, acompañados por una presentación del Quinteto Filarmónico Femenino de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Las clases se realizarán dentro de la jornada escolar de la siguiente manera: lunes a viernes jornada AM: 7:00 a 10:15 am, Jornada PM: 2:00 a 5:15 pm y los días Sábados: 7:00 a 11:00 am. Se estima que los niños puedan asistir 2 veces por semana, con el fin de garantizar los límites de aforo de 15 asistentes aproximadamente por aula y del uso único e intransferible de los instrumentos.

“Estamos felices de que nuestros estudiantes puedan volver a recibir sus clases de manera presencial guardando los estrictos protocolos de bioseguridad, ya que estos espacios permiten garantizar el derecho a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la recreación, a la participación en la vida cultural y en las artes”, expresa David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

El Proyecto de Formación Musical Vamos a la Filarmónica de la OFB ofrece procesos de formación en 33 Centros Filarmónicos Escolares, que se desarrollan en Instituciones Educativas del Distrito, en alianza con la Secretaría de Educación. Además de 20 Centros Filarmónicos Locales en convenio con los Fondos de Desarrollo Local de cada alcaldía; 7 Centros Filarmónicos Hospitalarios y el Programa de Formación Musical – Orquesta Filarmónica Prejuvenil, donde más de 28.213 niños, niñas, jóvenes y adolescentes –entre los 7 y 17 años– se benefician de esta propuesta y reciben formación musical gratuita en orquestas filarmónicas, bandas, coros, ensambles de cuerdas pulsadas, iniciación musical y rítmica corporal, que busca desarrollar sus talentos y propiciar su educación como ciudadanos integrales.

