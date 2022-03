‘La más fuerte’, una de las 4 obras con las que inicia el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá

Este viernes 1 de abril se da inicio a la edición 17 del FITB (Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá). Para este año, La más fuerte, protagonizada por Marcela Mar y dirigida por Victoria Hernández, es una de las 4 obras que inauguran el festival.

La más fuerte tuvo su estreno oficial en Medellín el pasado 27 de noviembre del 2021. El argumento es adaptado de la obra homónima de August Strindberg, que se escribió en 1888. La historia nos plantea a dos mujeres -una de ellas silente- que se enfrentan con emociones que afloran y van desde la envidia a los celos en un contexto navideño.

Esta adaptación promete romper cualquier tipo de esquemas, pues no solamente hay presencia del teatro; sino que también es protagonista la danza con Luisa Hoyos, que interpreta el otro personaje de la historia; la gastronomía gracias a Pedro Fernández –The Chef Is Back-, que es la pareja de Marcela Mar; y las artes plásticas tienen notoriedad, ya que la obra se presentará en Galería La Cometa del norte de Bogotá.

Más allá del planteamiento del tema notorio, que es la rivalidad entre las mujeres, tanto Victoria como Marcela concluyen que el fondo apunta a la sororidad, no tanto desde el discurso, sino desde las acciones.

“Es un gran paso que estemos tan obsesionadas con decirlo y aparentar sororidad, pero siento que nos falta mucho pasar el discurso de la razón al corazón; instalar que tus éxitos no son mis fracasos, tus éxitos me inspiran, te puedo admirar. Esa es la gran lección. Yo la he tenido que aprender a los golpes, porque yo veía los éxitos de mis compañeras como mis fracasos. ‘La más fuerte’ fue la mejor terapia de todas, ahí la sororidad pasó de ser una palabra de moda a instalarse en mi corazón”, expresa Victoria Hernández.

Precisamente, desde las acciones es como Marcela Mar pone en práctica la sororidad por medio de esta obra, debido a que dentro del equipo hay 10 mujeres y dos hombres que hacen parte de La más fuerte.

“Sentí la necesidad de rodearme de mujeres para contar esta historia. Strindberg ha sido catalogado como uno de los grandes misóginos a través de la historia y por eso quise rodearme de mujeres. La sororidad no solamente es un término del que se debe hablar, sino que se construye desde nosotras. No es qué pienso o qué digo, sino qué hago, y quise darles visibilidad a otras artistas para que colaboraran en este montaje”, dice Marcela Mar.

Feliz #diainternacionaldelteatro con la atención puesta en #experiencialamasfuerte en #Bogota los días 1,2,3,6,7,8,9 y 10 de Abril en @galerialacometa será un bello reencuentro para los amantes de las expresiones artísticas. Compartiremos la cena y la escena. pic.twitter.com/mSkQVdFAiQ — marcela mar (@marcelamar07) March 27, 2022

La más fuerte surge de la necesidad de Marcela de contar otro tipo de historias con personajes femeninos que ella quería explorar. En un restaurante le puso el tema sobre la mesa a Victoria. Marcela quería hacer una obra similar a Persona de Ingmar Bergman -su filme favorito-, una historia de una enfermera con una paciente que pierde el habla y a través del cuidado la enfermera comienza a sentirse identificada con su paciente.

“En mi cabeza estaba sumando porque la obra es corta, me queda perfecta para hacerla con cena y que fuera un proyecto mío y de Pedro. En el proceso de trabajo del texto con Victoria tuve una epifanía pensando que sería bonito que esa mujer silente fuera una bailarina que respondiera desde su cuerpo”, señala Marcela.

Acá es cuando aparece Luisa Hoyos, bailarina que tanto Marcela como Victoria admiran y ya la habían visto en L’explose.

Después de que Marcela trabajó su monólogo, Victoria le ofreció unas pautas a Luisa para que creara unas partituras físicas, una propuesta de trabajo física y luego el encuentro de la actriz con la bailarina. El primer ejercicio entre ambas fue de improvisación.

“Fue un reto impresionante porque cuando llego al primer ensayo, Marcela tenía trabajado su texto. Así que ella comenzó a hacer lo trabajado con Victoria y yo me empiezo a preguntar cómo hago para ajustarme, para no hacer de más, pero tampoco quedarme en un lugar neutro. Se trata de saber acompañar lo que ella está narrando y apoyarlo, que para el público quede claro que esta mujer, aunque no habla con la palabra, habla con el cuerpo, los gestos y las miradas. Me ha parecido interesante ver cuánta fuerza tiene eso, qué tan poderoso es el silencio, el escuchar”, aclara Luisa Hoyos.

Aunque la obra parte de la confrontación y rivalidad de dos mujeres, la premisa se centra en cómo desde los opuestos se puede llegar a un espejo, lo cual deja la ventana abierta para pensar que los dos personajes puedan llegar a ser la misma mujer por medio de contrastes.

Finalmente, la obra de teatro se completa con una cena a 4 tiempos con maridaje de whisky, que es preparada por Pedro Fernández, ‘The Chef Is Back’, que marca el primer proyecto en conjunto con su pareja Marcela Mar. “Cuando conocí a Pedro hace 5 años entendí que nuestras artes se parecen mucho. El chef hace una mise en place y ahí hace una alquimia de los alimentos para entregarla a los comensales y nosotros en el teatro hacemos una alquimia del papel a la vida para entregársela a los espectadores. En ambos casos la obra se completa cuando la servimos”, explica Marcela Mar.

La más fuerte tendrá fechas el 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de abril en Galería La Cometa (Cra 10 # 99 A 25) en el marco del FITB. Las boletas pueden adquirirse en Tu Boleta por 300.000.

Le puede interesar: CRÓNICA: El FEP, como C. Tangana, nos transformó de ateos a creyentes

*Foto: Twitter @marcelamar07