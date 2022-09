La historia de ‘Gangsta’s Paradise’ de Coolio

Era 1995 y Coolio buscaba una canción que se ajustara a Dangerous Mind, película que le pidió una canción para el ‘soundtrack’. La película protagonizada por Michelle Pfeiffer cuenta la historia de una profesora que llega a una escuela con un cúmulo de estudiantes que atraviesan dificultades en el barrio.

Teniendo en cuenta la trama del filme, Coolio empezó a darle forma a una idea. Sin embargo, quien dio pie para el nacimiento de Gangsta’s Paradise no fue el rapero, sino Larry Sanders -conocido como LV-. Él le envió un demo que tenía a Coolio, que ya tenía gran parte de la letra y así comenzó a gestarse uno de los éxitos más importantes del rap.

Gangsta’s Paradise se valió de Pastime Paradise, de Stevie Wonder de 1976 que se samplea. El cantante no permitió la primera versión de Gangsta’s Paradise porque la consideró muy vulgar, así que Coolio debió reescribirla hasta que Wonder se sintió satisfecho.

Semanas después, la canción lideró el tráiler y el ‘soundtrack’ de Dangerous Mind y su éxito creció como la espuma. Llegó a estar en la cima de escalafones musicales en 16 países y ganó el Grammy a Mejor Performance de Rap y los MTV VMA’s a Video del Año.

Para los Billboard Music Awards, Stevie Wonder se unió a Coolio y a un coro de New York en una presentación icónica. Después Coolio aprovechó el éxito para ponerlo en su segundo álbum de estudio con un videoclip que tiene fragmentos de Dangerous Mind y cuenta con la participación de Michelle Pfeiffer.

Este miércoles el rap se puso de luto con la muerte de Coolio a sus 61 años, uno de los pocos raperos que podía darse el lujo de haber tenido una canción de ‘conscius rap’ por mucho tiempo en el ‘mainstream’.

*Foto: Instagram @coolio