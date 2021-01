‘La Historia Continúa’, el homenaje a Fernando Gaitán por su hija

Cortesía

Este viernes 29 de enero el mundo será testigo del lanzamiento de La Historia Continúa, canción a modo de homenaje en la que Ana María Gaitán -en compañía de su mejor amiga Nara– le rinde homenaje a su papá, el libretista Fernando Gaitán, a dos años de su muerte.

Una carta escrita por parte de Ana María Gaitán se convirtió en canción. La interpretación estará a cargo de Nara, integrante de la extinta agrupación Arsenal. La cantante tenía cierta cercanía a Fernando Gaitán, al punto de ser una de las principales cantantes que amenizaban las veladas y fiestas de Punto G, bar de propiedad de él que funcionó varios años en Bogotá.

“Yo estaba escuchando a Nara en un live por Instagram en donde ella contaba la historia de una canción de su anterior grupo, Arsenal, que se llama Lloro por ti. Esa canción la escribieron inspirados en un amigo de la agrupación luego de que su mamá falleciera. Entonces la llame y le pedí que me hiciera una canción a mí también. Nara me contactó con su productor Juan Fonseca, a quien le envié todas las canciones que le gustaban a mi papá para que se hiciera una idea de cómo necesitaba que sonara. Luego me senté con un vino ante una foto de mi papá y le empecé a escribir todo lo que sentía hacia él y hacía su muerte. El ejercicio fue muy liberador para mí”, expresó Ana María Gaitán.

El legado del creador de Yo Soy Betty, La Fea sigue más vivo que nunca y los colombianos aún siguen disfrutando de sus obras. La Historia Continúa se estrenará como un sencillo en el que se destacan las influencias del pop y jazz y la lírica habla sobre cómo la muerte no es un impedimento para seguir construyendo recuerdos y continuar amando a nuestros seres queridos. En síntesis, una conmovedora obra que retrata el amor de una hija a su padre.

