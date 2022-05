Kendrick Lamar regresa con ‘The Heart Part 5’

Este domingo a las 7 de la noche Kendrick Lamar hizo su regreso sorpresivo con The Heart Part 5, canción que se estrena a menos de una semana de su álbum Mr. Morale & The Big Steppers.

La canción tiene una duración de más de 5 minutos y samplea I Want You de Marvin Gaye. Además, hace parte de la serie de The Heart, que ha usado para casi todos sus discos.

Hace un par de semanas el rapero hizo el anuncio de su regreso y ahora lo hace de la mano de esta extensa canción.

El videoclip tiene referencias de Will Smith, Kanye West y Nipsey Hussle entre otros.

