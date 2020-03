Katy Perry confirmó la noticia de su embarazo en un nuevo video / captura de Youtube

Katy Perry ha confirmado el rumor que se extendía desde hace dos días: está embarazada. La cantante, de 35 años, espera la llegada de su primer hijo junto a Orlando Bloom, de 43, que ya es padre de un niño llamado Flynn con la modelo Miranda Kerr.

La cantante de Roar ha anunciado la buena noticia de una forma muy original, en su nuevo videoclip Never Worn White, en el que aparece luciendo una incipiente tripita. Además, ha dicho en Instagram Live: “Este es probablemente el secreto que más tiempo he guardado”.

Perry no ha desvelado cuándo está previsto que dé a luz ni tampoco el sexo del bebé, pero sí ha apuntado: “Estamos emocionados y muy felices. Hay muchas cosas que sucederán este verano, no solo daré a luz, literalmente, sino también en sentido figurado algo que han estado esperando”, explicaba en referencia a su nuevo álbum.

.@KatyPerry confirms she is expecting her first child with fiancé Orlando Bloom after revealing baby bump at the end of her #NeverWornWhite music video. 👶 pic.twitter.com/K6xSivnGcB — Pop Crave (@PopCrave) M arch 5, 2020

Campanas de boda entre Katy Perry y Orlando Bloom

Se conocieron en 2016, en la cena posterior a la ceremonia de los Globos de Oro: Orlando se acercó y le robó una hamburguesa a Katy. Ella contó divertida: “Primero pensé en detenerlo, pero al verlo me dije ‘Es muy guapo, quizá pueda llevársela”. Poco después, volvieron a encontrarse y él, simplemente, se acercó a la artista y le dijo: “Me gustas mucho”.

Pero su relación no ha sido un camino de rosas. En 2017 anunciaron su ruptura. Tras pasar un tiempo separados, retomaron su noviazgo. El pasado mes de febrero se comprometieron. El actor aprovechó el día más romántico del año, San Valentín, para regalarle un anillo a su chica del que ella presumió en redes sociales. No será el primer matrimonio para ninguno de los dos: Bloom estuvo casado con el ángel de Victoria’s Secret Miranda Kerr (2010-2013) y Perry con el humorista Russell Brand (2010-2012). “Era muy importante para mí saber que estábamos alineados. He estado casado y divorciado en el pasado y sinceramente no quiero pasar por lo mismo. Los dos somos perfectamente conscientes de lo que pasa en esas situaciones. Ella es una mujer extraordinaria, me impresiona con todo lo que hace y me inspira a la hora de ser un hombre mejor”, explicó Blomm en Sunday Today.

