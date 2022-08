Entrevista | Karla Marie, la heredera de Myrta Silva

Aunque en sus últimos años Myrta Silva padeció Alzheimer, el recuerdo de su legado sigue más que vivo. A 35 años de su muerte, la puertorriqueña Karla Marie le dedicó un homenaje a su legado en 10 capítulos que denominó Siempre contigo Myrta Silva. El álbum recoge un compilado de estilos y composiciones hechas por “La Reina de la Guaracha”.

Cuando era muy pequeña, Karla Marie cuenta que su gusto por Myrta Silva nació en una fiesta patronal. “Los niños normalmente iban a los dulces, mientras que yo me le escapaba a mi mamá. Una vez me le escapé y ella escuchó gritos y aplausos. Yo estaba trepada en la tarima cantando salsa con una orquesta. En otro festival yo escucho ‘Esos no son de aquí’, y veía cómo la gente estaba tan alegre diciendo que eran de aquí, entonces yo dije: ‘Mami, yo soy de aquí también, qué lindo’”, narra la cantante.

Cuando Karla Marie le preguntó a su madre quién cantaba Esos no son de aquí, no supo qué responderle. No es para menos, ella es la única de su familia que nació con vena artística y a esa corta edad empezó su vínculo con Myrta Silva.

A partir de esa fiesta patronal ella comenzó un camino de investigación a la trayectoria, versatilidad, logros y discografía de Myrta Silva, que además de componer fue la primera percusionista mujer en la Federación de Músicos de Estados Unidos; animadora, comentarista y productora de televisión. Incluso, en su incursión a Cuba se convirtió en la primera cantante mujer de la Sonora Matancera hasta que Celia Cruz la sucedió.

A los 18 años Karla se fue a Miami y dice que por su temperamento, muchos colegas la comparaban con la leyenda boricua. En Estados Unidos se encontró con el colombiano Leo Morales y comenzaron a pensar en un proyecto musical en honor a Myrta Silva. “Me parece loco que a casi 40 años de su muerte nadie le haya hecho un homenaje, y como me comparaban mucho, sabía que tenía que hacerlo yo”, dice Karla.

El proyecto coincidió con el inicio de la pandemia. Primero Leo le propuso hacer un demo con 7 músicos. “Un día (Leo) me llama a las 4 de la mañana y me dice: ‘Te voy a hacer este arreglo y lo vamos a hacer para 20 músicos'”, comenta Karla, y añade que lo hicieron: grabaron el videoclip dos días antes del confinamiento y todo quedó en pausa porque ella regresó a Puerto Rico y Leo a Colombia.

El demo en cuestión es Esos no son de aquí, la canción con la que conoció a Myrta Silva. Eligió el Día Internacional de la Mujer para lanzarlo en YouTube y la acogida que tuvo la canción fue muy positiva. Por eso se vino a Colombia para seguir grabando un par de canciones más con el formato de ‘Big Band’. Así vinieron las versiones de Camina como chencha y Cuando la lluvia cae.

“Yo no quería sacrificar calidad. Yo me tardo, pero si hago algo, lo hago bien. Lo mismo Leo. Probamos con esas dos canciones y la gente pedía el homenaje completo en disco y lo grabé en dos días”, sostiene Karla Marie.

Aunque a Myrta Silva la relacionan mucho con la composición de boleros, ella estuvo inmersa en estilos como bomba, plena, guaracha, son y chachachá. Por eso, en Siempre contigo Myrta Silva se expone esa variedad musical con arreglos originales y ‘twists’ modernos.

“Quería respetar varios elementos de ella en ‘Nada’, ‘Loca’ y ‘Yo no lloro más’. Ella ponía mensajes subliminales en las canciones y quería respetar esa esencia. En Chencha no tenía referencia visual de cómo era que ella bailaba e hice ese video basado en lo que contaba la gente de cómo ella la interpretaba. Hay un video en el que Myrta decía: ‘Por aquí no ha pasado un tranvía, ojalá que pasara y ojalá que me aterrizara un avión’, y la gente se horrorizaba. Yo pensaba que algo tenía que estar haciendo esa mujer para que la gente, cada que termine el verso, se asombre”, explica Karla.

Ha sido tan riguroso el trabajo de Karla Marie con este disco estrenado el 8 de mayo que la familia de Myrta Silva la declaró como su heredera musical. “Me regalaron sus sortijas, las maracas con más de 70 años, la Virgen de la Caridad del Cobre de ella, el vaso de la cerveza que ella se tomaba cada vez que llegaba a la casa y algunos premios”, añade.

Después de haber implicado un equipo de más de 20 personas para Siempre contigo Myrta Silva, le han pedido que haga un par de homenajes más. Del único que dio un adelanto es de César Concepción, el padre de la plena en Puerto Rico entre los 40 y 70. En su porvenir está una serie de presentaciones que inician en La Pascasia de Medellín el 17 de agosto y también por Cali y Bogotá. Su objetivo con la salsa es abrirle puertas a más mujeres en el género.

“Cada vez hay más oportunidades, pero cuando ves los carteles de los festivales casi todos son hombres o si acaso tiene una mujer por 15 hombres. Ahora imagínate eso con Myrta en los 30 y 40, fue la artista que más vendió de Latinoamérica en los 40 para la RCA. Uno se inspira con esa historia. Quisiera ver más mujeres en esto”, concluye Karla Marie.

Le puede interesar: Entrevista | Soy Emilia expone una montaña rusa de emociones con ‘Agridulce’

*Foto: Cortesía