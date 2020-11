Kamankola: “Las canciones son el misterio más hermoso de mi vida”

Cortesía

Jorge Lian García -mejor conocido como Kamankola- es un artista cubano que no conoce de etiquetas. Se nutre de una gran variedad de ritmos viajando entre el rock y el hip hop. Tiene un reconocimiento notable en la escena alternativa y hace unos meses lanzó el que es su quinto proyecto después de Antes que lo prohíban (2014), Hasta precisar el aire (2016), Viento (2018), y Kamankola Live (2019). Se trata de de Desde dentro, un trabajo introspectivo en el que deja salir a flote sus percepciones y sentimientos de lo que lo rodea.

Confidencial Colombia se puso en contacto con él para que hablara sobre este proyecto y su trayectoria, y de cómo ha lidiado con la censura por medio de la poesía implícita en sus canciones.

Ya más de 20 años de carrera casi que como nómada. En este largo camino con éxitos y tropiezos ¿Cuál ese motor que aún lo motiva a seguir haciendo música?

Creo que el motor más que nada es la misma vida. Un día descubrí que necesitaba expresarme, y esa forma de expresarme la podía convertir en poesías y canciones. A partir de ese momento he sentido como el poder divino de Dios llevándome a descifrar las cosas que canto. La música es la forma que tengo para decir lo que siento, y hasta hoy -y Dios quiera que por siempre me acompañe- esta manera hermosa de sentirme útil.

¿En qué momento nace Desde dentro?

Desde dentro es mi disco más personal, es el grito más profundo al amor universal a amar la humanidad sobre todas las cosas, es la desnudez plena, es no sentirme de un país -ni de un continente- es simplemente comprender el dolor humano en todas sus latitudes e intentar llenar con música los vacíos existenciales, es la necesidad de expresar que es solo el amor la única senda posible para salvarnos y salvar.

¿Qué mensaje quería transmitir con los 11 tracks de Desde Dentro?

Algunas de estas canciones nacieron hace mucho tiempo. Sin embargo, encontraron su terminación y su lugar en este disco, otras nacieron para redondear el disco. Las canciones son el misterio y la magia más hermosa de mi vida, solo ellas saben cuándo les toca nacer y cuándo no. Como he dicho ya, soy un gran amante a este arte de hacer canciones y respeto cada tiempo de ellas, ellas son libres, y son hermosas, yo solo las dejo nacer y las dejo que vuelen cuando sea su momento de volar.

El disco es muy introspectivo y poético ¿Siempre lo ha caracterizado este par de facetas o es un elemento nuevo en su carrera?

Siempre he llevado la poesía en cada cosa que hago, como también las críticas sociales y humanas. Mis anteriores trabajos tal vez se centraban más en mi realidad y en mi país, sin embargo, este disco abarca mucho más el mundo.

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de producción y la búsqueda de sonidos para amenizar las letras poéticas de los 11 tracks?

Estas 11 canciones hacen el disco, hacen la obra, si falta una de estas canciones o si le agrego otra canción dejaría de ser la obra de arte. Siempre quise conservar la desnudes de estas poesías, y que la música vistiera de manera frágil cada palabra, cuando se lo presenté a Nam San (guitarrista y productor de este disco), enseguida entendió y le dio el tratado que necesitaban estas canciones, creo que ha sido hasta ahora el mejor trabajo discográfico.

¿Cuál era la intención con el diseño de la portada en la que podemos notar ciertos sitios emblemáticos de Cuba dentro en su cabeza? ¿Puede ir por la vía nostálgica?

La portada es la historia de Cuba desde nuestras perspectivas. Hay imágenes muy tristes, que son parte de la historia de este país. Cuando Alejandro De la Torre escuchó el disco enseguida se conectó con el mensaje y me regaló esta hermosa portada, una portada que sangra por sí sola.

El tema político se ve muy implícito y muchos artistas cubanos han expresado que han tenido que luchar con cierta censura ¿Usted la ha sufrido? ¿Ha pensado en autocensurar ciertas letras que puedan incomodar gente con poder?

He sufrido la censura, pero como siempre digo, yo no hago canciones para la radio ni para la tv, yo sólo hago canciones y las defiendo donde tenga un hueco para liberarlas. Jamás me he autocensurado ni una sola palabra, aunque si he sentido miedos, pero creo que hay que ser consecuentes con los pensamientos, y creo que el arte es libre. Para mí el arte lo es todo, y no sería capaz de renunciar jamás a la pureza y la libertad del arte.

