Kali Uchis, la única latina con álbumes encima del billón de reproducciones

Después del lanzamiento de No Hay Ley, la colombiana Kali Uchis sigue rompiendo marcas. Este fin de semana se convirtió en la primera latinoamericana con todos sus álbumes superando el billon de reproducciones en Spotify.

La cantante de R&B consiguió este hito con Isolation -su álbum debut- y Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios), su disco más exitoso.

All of @KaliUchis’ albums have reached 1 BILLION streams on Spotify. She’s the first latin female artist to achieve this milestone. pic.twitter.com/Tu3Z91Oo97

— Pop Crave (@PopCrave) September 11, 2022