Después de alcanzar el rango de Capitán en el Ejército de Colombia con título en Ciencias Militares y Administración Logística, Juan Carlos Amaya decidió colgar los fusiles para crear experiencias reales y auténticas inspiradas en un estilo de vida libre, consciente y sostenible con la gastronomía.

El hoy chef y empresario publicó Cocina con El Capi, un libro que compila recetas prácticas de mar y rio combinadas con las vivencias del autor desde que era un niño cuando descubrió, gracias a su mamá Dolly, su pasión por la cocina.

“Escribir ‘Cocina con El Capi’ -en medio de la pandemia- fue un proceso emocionante y esperanzador que me permitió ampliar mi visión y hacer realidad el sueño de poder enseñarle al mundo los secretos de la cocina de mar y rio que he adquirido a lo largo de más de 15 años como chef e investigador gastronómico. Quería un libro que agrupara en un solo lugar recetas fáciles de preparar en medio del afán del día a día. Como este (libro), sé que no existen muchos. Por eso me lancé a publicarlo”, explica Juan Carlos Amaya sobre su publicación lanzada con el sello editorial Aurum Books 79.

En Cocina con El Capi podrán hallar las siguientes técnicas y recetas

Una langosta perfecta.

Pre cocina langostinos y camarones en su punto.

Logra un pulpo tierno, sin que se pierda su frescura, sabor criollo, ni toque auténtico.

Técnicas de cocción, tips para comprar y conservar pescados y mariscos frescos.

Los utensilios ideales para cocinar mariscos y pescados.

Información nutricional y de sostenibilidad.

Las mejores especias para la comida de mar y río.

A lo largo de su carrera como chef, Juan Carlos Amaya comenzó a pulir su pasión por la gastronomía realizando estudios en Argentina, Perú y Colombia. Luego se dedicó a recorrer el mundo investigando, aprendiendo y practicando la sazón más autóctona de cada país y región. Ahora cuenta con varias empresas del sector gastronómico y ofrece conferencias en distintos espacios.

Con la ayuda de Élite Entretenimiento, sello enfocado en el desarrollo de artistas independientes y promotor de títulos en distintos campos culturales, Juan Carlos Amaya anuncia este volumen que fue hecho en 2020 durante la cuarentena causada por la pandemia del COVID-19.

El libro lo pueden conseguir en el siguiente enlace: cutt.ly/flmvjO1

