Jeannette Charles, actriz que más interpretó a Isabel II

Este jueves 8 de septiembre falleció en Balmoral la Reina Isabel II a sus 96 años tras 70 de reinado. Su memoria quedará viva en la historia con el reinado más largo y con un sinfín de producciones cinematográficas. Sin embargo, la comediante y después actriz Jeannette Charles tiene el título de ser la persona que más veces interpretó su papel.

Para los directores de casting era muy fácil ver en Jeannette Charles la estampa viva de Isabel II. Su parecido físico es innegable, sin contar el desparpajo que ella tenía al momento de interpretarla. La actriz británica se encuentra retirada con 94 años de edad.

En 1972 comienza su camino como artista, pero por su parecido físico con la reina, le negaron varios papeles y se ciñó a puestos secundarios. En dicho año fue retratada en un cuadro en el que se parecía demasiado a Isabel II, y desde entonces fue contratada para representarla en anuncios.

Su filmografía inicia con películas de comedia, incluso de carácter sexual. La primera fue una alemana, Leos Leiden en 1976, pero sus papeles se extendieron hasta 2022.

Además de Leos Leiden, Jeannette Charles interpretó a la Reina Isabel II en títulos como: The Queen Secrets of a Superstud (1976), The Lady Queen Kong (1976), The Rutles (1978), A Queen of England National Lampoon’s European Vacation (1985), Queen Elizabeth Nipagesh Bachof (1987), Queen of England The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988), Queen Elizabeth II The Parent Trap (1998), Tusenårsfesten (1999) y Queen Elizabeth II Austin Powers in Goldmember (2002).

En total, Jeannette Charles estuvo acreditada en más de una decena de películas en las que interpretó a Isabel II. Ahora el testimonio parece llevarlo Olivia Colman.

A pesar de interpretar a la Reina Isabel II solamente en la serie The Crown, Colman ha tenido otros papeles de reina como en Hyde Park on Hudson (2012), cuando interpretó a Isabel Bowes-Lyon, madre de Isabel II. También tuvo el papel de la Reina Ana en La Favorita.

*Foto: imdb