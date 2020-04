Esta semana, J. K. Rowling alertó a sus fanáticos en su cuenta personal de Twitter tras decir que tenía síntomas de COVID-19. Sin embargo, contó cómo derrotó la pandemia y dio tips para anteponerse a ella. La escritora británica no se hizo la prueba, pero sí tenía los síntomas.

“Estoy completamente recuperada y quería compartir con ustedes una técnica recomendada por los médicos, no cuesta, ni tiene efectos secundarios, pero les ayudaría mucho a ustedes o a sus seres queridos”, señaló la creadora de Harry Potter.

Inmediatamente, compartió un video de un médico que da ciertos consejos para vencer el COVID-19 que consisten en 2 series de 5 respiraciones profundas, en la sexta toser muy duro y cubrir la boca. Después de eso la gente deberá acostarse boca abajo y respirar profundo por 10 minutos.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

