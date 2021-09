J Balvin celebra libertad de Paulo Londra de Big Ligas

Foto: Instagram de J Balvin y Paulo Londra

Este viernes Billboard dio a conocer que Paulo Londra era libre de cualquier obligación contractual con Big Ligas, discográfica que él mismo ayudó a fundar hace un par de años.

“Un juez dictaminó que el artista argentino de trap no tiene más obligaciones de grabación o futuras obligaciones contractuales con Big Ligas, el sello que ayudó a cofundar”, publicó la revista estadounidense.

Sin embargo, horas después el medio de comunicación borró la publicación y corrigió señalando que Big Ligas solicitó “una moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto a la espera de una revisión adicional”.

Paulo Londra lleva dos años sin publicar música debido a un contrato con el que lo habrían engañado para extenderlo por más de tres años sin su consentimiento.

“Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco”, escribió el cantante en una historia de su Instagram.

J Balvin se unió a los cientos de miles de fans del argentino en la celebración de su libertad. “Bienvenido, libertad. Te extrañamos”, publicó el colombiano.

En los siguientes días se espera la confirmación de que Paulo Londra quede totalmente desligado de Big Ligas y venza a sus ex socios, los colombianos Cristian Salazar (Kristo) y Daniel Oviedo (Ovy On The Drums).

