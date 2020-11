Inicia la preventa del Tattoo Music Fest 2021

Cortesía

Desde el pasado 30 de octubre los amantes de la música y los tatuajes pueden adquirir sus entradas en la primera etapa de venta del Tattoo Music Fest 2021 que se denomina Feelink, una entrada diseñada para los creyentes en el evento y quienes serán recompensados por ello. El evento se llevará a cabo los próximos15 y 16 de mayo.

El Felink box tendrá un costo de $ 100.000 pesos + Domicilio e incluye: entrada 2 días Tattoo Music Fest; calendario de mesa del Tattoo Music Fest; escarapela conmemorativa Feelink; camiseta conmemorativa del Tattoo Music Fest y un obsequio productos Reborn. Este podrá ser adquirido en tattoomusicfest.com.co.

Esta nueva edición contará con más de 200 tatuadores, colectivos locales y marcas independientes acompañados

de 24 bandas entre nacionales e internacionales de distintos géneros. Entre el cartel de bandas confirmadas se encuentran por Colombia: Vein y Hellfish, los norteamericanos So This Is Suffering y la alianza México con: Strike Master, Tanus, Parazit, Pressive y Ace Kool.

