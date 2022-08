Imagine Dragons regresa a Bogotá

Imagine Dragons incluyó a Bogotá en su gira por Latinoamérica en el marco del Mercury World Tour. La cita con la banda de rock es el 18 de octubre en el Coliseo Live.

La agrupación estadounidense tendrá los mejores éxitos de los dos actos de Mercury -respectivamente quinto y sexto álbum de la banda-.

here we come South America

presale tomorrow, general on sale Wednesday Aug 10 https://t.co/xzttjTHvfn pic.twitter.com/8krDLx7edC

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) August 4, 2022