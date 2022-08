House of the Dragon | Usuarios se quejan con HBO Max

Este domingo a las 8 de la noche (hora colombiana) se estrenó la primera temporada de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones. La transmisión del primer capítulo pudo verse en HBO y HBO Max, pero la plataforma no estuvo a la altura y presenta muchos problemas para disfrutar de la serie.

En Estados Unidos la frase “HBO Max crash (caída de HBO Max)” fue tendencia. Por otra parte, en la cuenta de soporte de HBO Max se presentaron múltiples quejas porque la serie nunca cargó en la plataforma para algunos usuarios.

No la puedo ver pic.twitter.com/aLwfq3poYk — Ney Román (@ney_roman) August 22, 2022

El problema es a nivel mundial, y aunque en algunos casos se ha solucionado, muchos usuarios de la plataforma por ‘streaming’ presentan quejas.

No es la primera vez

Generalmente cuando HBO Max hace el lanzamiento de un estreno grande o algún final de temporada, como ha sucedido con Euphoria, los usuarios hacen ver fallas de este tipo.

La causa es que el volumen de usuarios que se conectan al tiempo no puede ser soportado por la infraestructura de la plataforma en pleno.

“Somos conscientes de que algunos usuarios pueden tener problemas en este momento”, señaló una de las cuentas de servicio técnico.

La falla se ha presentado en dispositivos variados. Muchas quejas vienen de usuarios con ‘smartphone’, “smart Tv” o por computador.

Lo cierto es que los que sí pudieron ver el episodio de House of the Dragon por HBO o quienes sí lograron entrar a HBO Max están comentando el piloto de la precuela.

Le puede interesar:The Weeknd y Jennie brillan en nuevo ‘teaser’ de ‘The Idol’