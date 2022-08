‘Hold Me Closer’ | Todo sobre el regreso de Britney Spears y Elton John

En poco menos de un año después de librarse en los estrados judiciales de la custodia por su padre, Britney Spears regresó con una colaboración para Elton John. El título de este sencillo es Hold Me Closer.

Antecedentes de la Hold Me Closer

La canción tiene su columna vertebral en dos éxitos del británico: Tiny Dancer y The One. La canción producida por Watt (Señorita o Let Me Love You) y Cirkut (Starboy, Only o Girls Like You) trae las bases del disco reinterpretando una nueva onda del pop en la industria mainstream con el majestuoso piano tocado por Elton John.

Le puede interesar: DJ Khaled arma ‘Dream Team’ del rap para ‘God Did’

A finales de julio fue que se supo que Britney Spears había trabajado con Elton John gracias a una publicación de Page Six. Para agosto Elton John dio las primeras pistas de tener algo con Britney Spears y el pasado 19 de agosto lo confirmó con la fecha de lanzamiento de Hold Me Closer por medio de su cuenta de Instagram.

Regreso de Brtiney Spears

Aunque en el 2020 ella estrenó dos canciones para la versión deluxe de Glory, ambas fueron grabadas con anterioridad. Así las cosas, este es el primer trabajo de Britney Spears en cuatro años de ausencia. Ahora la ‘popstar’ apunta a regresar a la cima de los listados musicales más importantes con este sencillo y probablemente más canciones que tenga en camino.

Le puede interesar: The Killers y Hot Chip visitarán Colombia en noviembre

*Foto: Instagram @eltonjohn