Grupo Niche y más colombianos presentes en los Grammy’s 2021

Entre los colombianos que se destacan en las nominaciones de los Grammy’s 2020 están Grupo Niche por 40 a Mejor álbum Tropical Latino; Lido Pimienta con Miss Colombia a Mejor álbum latino de Rock o Alternativo; J Balvin a Mejor ‘Performance’ Pop de dúo o grupo con Un día (One Day) junto a Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy; Camilo a Mejor álbum latino Pop o Urbano con Por primera vez y con 10% está Kali Uchis en colaboración con Kaytranada en la Categoría Mejor Grabación de Dance.

La ausencia de The Weeknd, Halsey o Mac Miller en los premios es de las sorpresas más destacadas. Ninguno logró obtener nominaciones a pesar de su trabajo este año.

A continuación las nominaciones en categorías principales.

