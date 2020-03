Foto: El Murcy

Hace poco el país era testigo del trabajo recopilado por el reportero gráfico Jesus Abad Colorado durante largas décadas en el conflicto colombiano. Ahora disfrutamos de la reportería que ha captado el lente de Federico Ríos Escobar, que se ha encargado de seguir detalladamente los pasos de la posguerra en Colombia.

La periodista Elizabeth Yarce coincidió con él en la Revista Cambio, donde estuvieron en un lapso de 2007 a 2010, cuando el medio cerró. Ahí, ambos estuvieron cubriendo los horrores que ha permeado la guerra en el país.

“Nosotros fuimos los primeros en ir a la frontera,conocimos los hornos crematorios que construyeron los paramilitares, fuimos a Villa de Rosario,de allí salió el primer artículo sobre los hornos en los que los paramilitares desaparecían gente en la frontera con Venezuela, creo que las fotografías de Federico son las únicas imágenes que existen de los hornos, como tal”, señala Yarce.

“Hoy las regiones quedaron en abandono”

Luego de documentar por varios años hechos significativos del conflicto colombiano, el nuevo enfoque del reportero era dejar testimonio gráfico del posconflicto. Por eso, fue uno de los primeros fotorreporteros en el país en mostrarle al mundo la parte humana de los guerrilleros y que la mayoría eran campesinos que buscaban en las FARC oportunidades que el Estado no les brindó.

“Hoy las regiones quedaron en abandono, ese vacío de Estado sigue siendo un caldo de cultivo perfecto para la entrada de los paramilitares en una nueva ola, con diferentes nombres Gaitanistas, Águilas Negras, se hicieron a un país abandonado, las dimensiones de ese abandono son dramáticas, la paz nunca llegó a donde la gente esperaba el silencio de los fusiles”, señala con nostalgia Federico.

Cuando las FARC hicieron el traspaso de la vida en el monte como insurgentes a la vida civil, él también estuvo ahí y ahora siente nostalgia por el panorama de esa esperanza perdida de que el gobierno hiciera presencia social en los sitios abandonados por las FARC.

Sus fotos han sido dignas de estar en medios prestigiosos como The New York Times, National Geographic y El País de España. Sus imágenes han retratado masacres, aniquilación de partidos políticos, asesinatos selectivos, bombas y secuestros. Esto le ha valido reconocimientos importantes en el mundo como el Premio Hansel-Mieth Preiss en Alemania (2019); Premio Serie de Noticias POY Latam (2017); Premio del Jurado en Days Japan, International Photo journalism Award (2017); Portfolio Review New York Times 2017; y Eddie Adams Workshop XXVII en Nueva York (2014).

